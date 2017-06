Virginio Merola, sindaco di Bologna, ha parlato al Resto del Carlino del progetto riguardo il Dall'Ara: ''È importante in quest'anno di mandato il rapporto sempre più intenso con il presidente Joey Saputo. Con lui e con l'Invimit abbiamo avviato l'iter per la riqualificazione dello stadio. Occorre che il progetto esecutivo per il restyling dello stadio arrivi come previsto all'inizio dell'autunno, così da poterlo valutare nei tempi''.