Operazione in prospettiva ed in sinergia quella portata a termine nell'ultimo fine settimana da Genoa ed Udinese.



Stando a quanto riporta il sito calcioweb.eu, il club ligure ha infatti prelevato dal settore giovanile del Vicenza il giovane attaccante classe 2001 Riccardo Olivato, possente punta centrale da molti osservatori definito come un mix tra Pietro Pellegri e Andrea Belotti.



Olivato verrà girato in prestito all'Udinese, che lo inserirà nella propria formazione Primavera e potrà vantare sul ragazzo un futuro diritto di riscatto.