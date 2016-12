Incomprensione, che rischia di diventare caos. Con il Milan e i suoi tifosi a farne le spese. L'ultimo capitolo della vicenda sul closing è legato al mercato e ai 50 milioni che Sino Europe avrebbe proposto per la campagna acquisti invernale. 50 milioni, in sede di accordo per il rinvio del closing con contestuale previsione di una caparra di altri 100 milioni, pronti ad arrivare a patto che fosse Marco Fassone a condurre le trattative in prima persona. Fininvest, però, non sa sulla. Questo punto non è stato all'ordine del giorno al momento del proroga, una posizione completamente opposto a quella della parte cinese.



SCARICA BARILE - La chiarezza, che che serve in questa fase, non c'è. Il rapporto tra le due fronti, italiano e cinese, è tutt'altro che idilliaco. Ufficialmente e apertamente non vengono alimentate polemiche, ma le frasi di Galliani sulla difficoltà di un mercato a due teste hanno dato a Sino Europe l'impressione di voler scaricare sulla condivisione la colpa di un mercato invernale senza colpi.