Il closing è stato posticipato al 3 marzo, ma sa Sino-Europe Sports continuano ad arrivare messaggi al Milan. L'ultimo attraverso delle dichiarazioni pubblicate dal portale cinese TBL: "Ufficializzeremo l'acquisto del Milan il prossimo anno, con una conferenza stampa dove delineeremo le strategie future, commerciali e sportive, per portare il Milan ai livelli dei top club mondiali con una particolare attenzione al settore giovanile".



INVESTIMENTI SUI GIOVANI - "Abbiamo pagato il premio da 1,5 milioni per vittoria della Supercoppa e siamo molto felici di vedere molti giovani in prima squadra. Il prossimo anno intendiamo investire 300 milioni, parte dei quali nel settore giovanile, creando una Youth Accademy Milan anche in Cina dove allenare i giovani calciatori cinesi".