Il 9 febbraio il Consiglio di Amministrazione del Milan ha confermato che fra l'1 e il 3 marzo si terrà l'Assemblea dei Soci che dovrebbe sancire il passaggio di consegne del Milan da Fininvest a Sino Europe Sports. Mentre la data si avvicina proseguono anche le operazioni commerciali che la holding sta portando avanti per chiudere l'affare.



PRIMO FINANZIAMENTO - Come svelato da Calcio e Finanza, SES ha nei giorni scorsi, e più precisamente il 23 gennaio, estinto il contratto che legava la holding che acquisirà il Mialn alla società delle Isole Vergini Willy Shine International Holdings Limited. Rossoneri Sport Investment (società creata da SES ad Hong Kong) ha pagato per intero il finanziamento di 102 milioni di euro prestato dalla holding delle isole vergini per la seconda caparra versata da SES a Fininvest.



CAPITALI SBLOCCATI - Come riportato dai documenti ufficiali, il pagamento libera inoltre i capitali di Rossoneri Champion, necessari a sbloccare il closing, che erano stati concessi in garanzia per il prestito. La firma sui contratti per quanto riguarda SES è di Chen Huashan, uno dei collaboratori di Yonghong Li e in capo a Rossoneri Sport.



Ecco la foto del contratto presentato da Calcio e Finanza: