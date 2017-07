Il Sion sta per mettere a segno un altro colpo dopo l'arrivo del terzino sinistro dell'Inter Di Marco. La squadra di Tramezzani è vicina all'acquisto del talento brasiliano ex Cagliari Adryan che dopo le esperienze al Leeds e al Nantes è ritornato in patria al Flamengo senza però trovare spazio. Il giovane trequartista adesso cerca il rilancio in Svizzera avendo anche la possibilità di giocare in Europa League, lo riporta Sky Sport.