Reto Ziegler, il capitano del Sion ex difensore della Juventus, che questa stagione ha segnato 8 gol in campionato ha il contratto in scadenza a fine giugno con il club svizzero. Il giocatore ha dichiarato che gli è arrivata un'offerta dal Celtic in Scozia e sta pensando di accettarla secondo quanto riporta l'Evening Times.