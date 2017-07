Dopo la retrocessione con l'Osasuna, Salvatore Sirigu ha voglia ora di rilanciarsi e per farlo ha scelto il Torino. Dal ritiro di Bormio, dove ha iniziato a lavorare agli ordini di Sinisa Mihajlovic, l'estremo difensore si è presentato in conferenza stampa. “Sono sette anni che manco dal campionato italiano, ora sono incuriosito di quello che mi attenderà. Ho scelto il Toro perché è la squadra che più mi ha voluto, mi ha cercato e mi ha fatto piacere e ho scelto subito di venire qua. A Palermo ho giocato con Acquah, che ora ho ritrovato qua al Torino, però non l'ho sentito prima di venire qua, ho scelto il Torino a prescindere”.



Sirigu ha poi parlato di Berenguer, nuovo acquisto del Torino e suo ex compagno di squadra all'Osasuna. “Berenguer? E' un giocatore molto giovane, ha fatto già diverse esperiernze nella Liga, nell'Osasuna giocava in diversi ruoli, si è messo in luce perché giocava. Berenguer è un giocatore tecnico, bravo nell'uno contro uno, ha una buona tecnica di base, gli piace giocare nello stretto, è un giocatore che in Liga faceva tanti gol perché ha caratteristiche da attaccante”.



Poi su Belotti. “Belotti? Non mi sento di dargli un consiglio, sono cose sue. In questo momento vedo che si allena tranquillamente, è molto concentrato sul lavoro qua”.



“L'obiettivo della squadra è quello di migliorare la stagione passata, che comunque per il Torino è stata una stagione positiva. Siamo una squadra offensiva, per cui ci sta subite un po' di più. Cercheremo di migliorare le cose che lo scorso anno non sono andare bene. Il derby? La partita con la Juve è una partita molto sentita molta importante. Poterci giocare da calciatore del Torino è un motivo d'orgoglio, perché sono le partite che rimangono nella storia. La Nazionale? Io voglio vivere questa esperienza al Torino alla giornata, non voglio parlare ora della Nazionale. Prima devo giocare bene, poi vedremo”



Sirigu ha parlato anche delle sensazioni provate nell'allenarsi al Filadelfia. “Il Filadelfia? Fa uno strano effetto calcare il campo, ma soprattutto fa effetto tutto l'ambiente intorno”.



Infine, il portiere ha parlato delle ultime due stagioni. “Due anni fa a Parigi non è stata una stagione negativa, il titolare era Trapp ma la panchina può capitare, anche i più grandi campioni si sono seduto in panchina. Poi comunque ho giocato l'Europeo, ho vinto il campionato e due coppe nazionali. Quando ho giocato ho sempre fatto bene. L'anno scorso a Siviglia non è invece andata bene, ho sbagliato anche io, non ero il vero Salvatore Sirigu”.