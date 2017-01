Salvatore Sirigu non sta trovando spazio al Siviglia e vorrebbe fare le valigie per trovare più continuità; l'agente del giocatore ha confermato, ai microfoni di Radio di Crc, che all'ex Palermo piacerebbe tornare in Italia, dove è seguito dal Napoli: ''Vederlo in panchina è un crimine. In Italia ci sono tanti portieri stranieri che non valgono lui, si tratta di uno dei migliori portieri italiani; ha sempre fatto bene a Parigi e dimostrato costanza e grande abnegazione. Il trasferimento a Napoli sarebbe un'idea positiva per il calcio italiano e anche per la Nazionale''.