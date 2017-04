Il portiere del Paris Saint Germain, Salvatore Sirigu, ha il contratto in scadenza nel 2018 e al momento si trova in prestito all'Osasuna, ma a fine stagione i francesi lo lasceranno partire. Le parti infatti non si sono ancora sedute al tavolo per trattare il prolungamento.



L'estremo difensore torna quindi sul mercato, e su di lui ci sarebbero due squadre italiane. A quanto riporta Tuttosport, il Torino pensa a Sirigu in qualità di sostituto di Hart, destinato a fare ritorno al City. Il Mattino invece sottolinea come il Napoli potrebbe negoziare con il portiere italiano nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Szczesny.