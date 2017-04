Que momento! A entrada de Cerci! pic.twitter.com/WZ17IjP25z — Atlético Madrid BRA (@AtletiBR) 15 aprile 2017

Tre gol e tre punti per l'Atletico Madrid, che supera di slancio l'ostacolo Osasuna, sempre più ultimo in classifica e quasi già condannato alla retrocessione dalla Liga spagnola.- I gol portano le firme di Carrasco (doppietta) e Filipe Luis, ma tra i protagonisti in campo ci sono anche due italiani. Allo scadere Salvatore Sirigu, in prestito dal PSG, ha parato due calci di rigore nel giro di 100 secondi a Carrasco e Thomas.- Un quarto d'ora prima Simeone aveva fatto entrare dalla panchina Alessio Cerci, al suo esordio in questo campionato: l'ex giocatore di Torino e Milan è stato accolto da un'ovazione (ironica?) dei tifosi dell'Atletico Madrid.