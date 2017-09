Gigi Buffon, Gigio Donnarumma e poi sarà corsa a due tra Salvatore Sirigu e Mattia Perin per il ruolo di terzo portiere nella Nazionale di Giampiero Ventura. L'estremo difensore del Genoa è al momento davanti a quello del Torino nelle gerarchie del ct azzurro ma, dopo due stagioni al di sotto delle aspettative, Sirigu è ora intenzionato a riguadagnarsi quel posto perso dopo l'Europeo del 2016.



"La Nazionale? Non mi piace fare proclami, non vedo benissimo neanche chi li fa ma dopo più di sei anni in Azzurro è giusto che io possa ambire a far parte della Nazionale - ha dichiarato lo stesso Sirigu ai microfoni di Sky - per entrare nel giro azzurro si deve essere competitivi oltre che continui e bisogna rientrare in un progetto tecnico". Contro il Benevento, nell'ultima partita di campionato del Torino, l'ex Paris Saint Germain è stato il migliore in campo riuscendo a salvare più volte la porta granata. La sfida a Perin è già iniziata.