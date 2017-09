L'ex centrocampista bianconero Momo Sissoko dice la sua sul campionato italiano di Serie A: "Quest'anno per la Juve non sarà facile ripetersi, perché altre grandi squadre come Milan e Inter si sono rinforzate molto sul mercato. Bonucci è un grande difensore, ma la sua cessione al Milan non è una grossa perdita perché c'è Benatia che può sostituirlo bene. Poi Dybala è un top player e fa la differenza in Italia. La Juventus riceve sempre tante critiche, ma vincerà ancora lo scudetto".