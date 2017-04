In Spagna danno ormai per certo l'addio di Jorge Sampaoli al Siviglia. Si susseguono infatti le voci che lo vedrebbero sulla panchina dell'Argentina a sostituzione dell'esonerato Bauza. Gli andalusi così iniziano a sondare il terreno in cerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione.



A quanto riporta Marca, i nomi più accreditati sarebbero quelli di Berizzo (che non ha ancora rinnovato con il Celta Vigo) ed Ernesto Valverde (tecnico dell'Athletic Bilbao).



Quest'ultimo però è stato accostato anche al Barcellona, destinazione che gli sarebbe di gran lunga più gradita, e dove ha anche maturato esperienza sul campo. Inoltre Valverde ha il contratto in scadenza quest'estate, cosa che lo rende un nome molto appetibile sul mercato.