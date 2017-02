Primo storico ottavo di finale in Champions League su Leicester. Questa la sfida con il Siviglia presentata dai dati Opta: il Leicester non ha mai battuto una squadra spagnola nelle coppe europee (1N, 3P) – tutti e quattro i precedenti sono stati contro l’Atletico Madrid. Il Siviglia ha perso tre dei quattro precedenti di Champions contro avversarie inglesi, con l’unica vittoria arrivata nel novembre 2007 contro l’Arsenal (3-1). Prima del Leicester, era dal 2012/13 che una debutante non riusciva a superare in testa al proprio gruppo la fase a gironi della Champions League (in quella occasione fu il Malaga). Il Siviglia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions in tre delle sue quattro partecipazioni, ma non è mai riuscito a superare gli ottavi.



Il Siviglia è stata la squadra a tenere più volte la porta inviolata in questa edizione della Champions (5). Sia Siviglia che Leicester hanno segnato sette gol nella fase a gironi – nessuna squadra ha fatto peggio tra le 16 ancora in corsa. Il Siviglia ha un bilancio casalingo di 10 vittorie, un pareggio e tre sconfitte in Champions League, e ha sempre trovato la rete in queste 14 partite.Cinque dei sei gol subiti dal Leicester in questa Champions League sono arrivati nell’ultima partita, giocata dagli inglesi a qualificazione già acquisita. Il Leicester ha fatto registrare un possesso medio del 41.6% - nessuna tra le squadre approdate agli ottavi ha fatto peggio. Solo Marco Verratti (479) ha fatto più passaggi positivi del centrocampista del Siviglia Steven N’Zonzi (459) in questa Champions League. Samir Nasri ha un bottino personale di un gol e un assist nelle 16 partite giocate in carriera nella fase a eliminazione diretta della Champions League.



FORMAZIONI UFFICIALI



SIVIGLIA: Sergio Rico; Mariano, Rami, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Nasri; Vitolo, Sarabia, Correa, Jovetic.



LEICESTER: Schmeichel, Simpson, Morgan, Huth, Fuchs, Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Musa, Mahrez, Vardy.