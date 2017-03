Il difensore del Siviglia Clement Lenglet, arrivato nel mercato di gennaio alla corte di Sampaoli, ha parlato del possibile addio del ds Monchi dal club andaluso. Queste le sue parole:



"La sua partenza sarebbe una perdita colossale per il Siviglia? Sì, sicuramente, perché è uno dei migliori al mondo. E' un grandissimo professionista e questo tutti lo sanno, ma quando lo vedi al lavoro quotidianamente ne hai la prova. Mette tutto se stesso in quello che fa e questo è evidente. L'ho conosciuto quando avevo 17 anni: aveva già allora oltre 20 documenti di informazioni su di me. E' anche per cose come questa che è così bravo. Così, inevitabilmente, quando si perde qualcuno che non dovrebbe mai andare via, sarebbe difficile da sostituire. Ma se anche dovesse andarsene, credo che il Siviglia abbia un ottimo gruppo in quel settore del club e gente in grado di prenderne il posto".