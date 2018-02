Sfida di alto livello al Ramon Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Manchester United, nella sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League. Questa la sfida presentata dai dati Opta: Manchester United non ha segnato più di un gol negli ultimi 14 precedenti contro squadre spagnole in Champions League (7 reti in totale). Il Siviglia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League per la quarta volta in cinque apparizioni ma non ha mai raggiunto i quarti di finale. Dall’altra parte, il Manchester United raggiunge per la prima volta dal 2013/14 la fase a eliminazione diretta della Champions League.



Gli andalusi hanno sempre subito almeno una rete nella massima competizione europea in fase a eliminazione diretta (6 partite) ma hanno vinto due delle tre gare interne (1P).

Il Siviglia ha vinto 72% delle partite giocate in casa in Champions League (13 su 18), la terza miglior percentuale fra le squadre che hanno giocato almeno 15 gare nella competizione dietro a Real Madrid (76%) e Barcellona (73%). Gli spagnoli hanno vinto solamente due delle sei gare stagionali in Champions League: il valore più basso di vittorie fra le 16 squadre ancora in lizza nella competizione. Il Siviglia ha concesso 12 reti nelle sei partite stagionali del girone: il valore più alto di gol subiti fra le 16 squadre ancora in lizza nella competizione.