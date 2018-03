L'allenatore del Siviglia Vincenzo Montella ha parlato a Premium Sport dopo la qualificazione dei suoi ai quarti: “Sono contento di aver vinto in questo stadio: abbiamo conquistato un obiettivo prestigioso in uno stadio speciale. Ma il man of the match non sono io, è Ben Yedder: mi fa piacere che abbia segnato lui, perché ultimamente aveva un pochino sofferto le mie scelte. Cosa mi aspetto dall’urna di Nyon? Scherzando con il mio amico Di Francesco gli ho detto che mi piacerebbe arrivare in finale con lui, perché sarei sicuro che comunque andasse ognuno sarebbe felice per l’altro