Vincenzo Montella, tecnico del Siviglia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester United in Champions League: "Dobbiamo giocare con incoscienza. Mourinho? Sono estremamente emozionato al pensiero di poterlo affrontare, è stato un pioniere nella metodologia dell'allenamento, nella periodizzazione tattica. Ho letto i suoi libri e ciò che è stato scritto su di lui. Quando ho iniziato era uno di quelli da studiare. Ha molte più partite di Champions di me, non c'è confronto a livello numerico, è proprio per questo per affrontare questa partita ci vuole coraggio, incoscienza, pazzia".



SU SANCHEZ - "Per fermarlo ci vuole un cavo. Pogba? È un campione, è arrivato ad essere il giocatore più caro del mondo prima del trasferimento di Neymar, spero che non giochi".