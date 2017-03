A seguito dell’eliminazione del Siviglia dalla Champions per mano del Leicester, continuano le scintille tra Nasri e Vardy. Nella gara di ritorno degli ottavi di finale, Nasri si è visto espellere, mettendo così in difficoltà la squadra. Il secondo giallo ha avuto origine da un testa a testa tra il giocatore del Siviglia e Jamie Vardy.



LA SIMULAZIONE - Nasri è rimasto molto infastidito dalla sceneggiata dell’attaccante del Leicester, che si è rotolato per terra tenendosi le mani in viso, nonostante si fossero solo sfiorati. Samir è stato trascinato fuori dal campo, trattenuto a forza dai compagni mentre cercava di raggiungere nuovamente Vardy col quale cercava lo scontro.



ESPULSIONE INGENUA - In Inghilterra Ferdinand e Gerrard hanno definito “ingenua” l’espulsione di Nasri, che poteva tranquillamente essere evitata. Il Siviglia, al momento dell’esplusione sotto 2-0, poteva ancora agguantare i supplementari.



"VARDY DISONESTO" - A Nasri però, anche due giorni dopo la partita, non è andata giù la simulazione di Vardy: “Pensavo che i giocatori inglesi – spiega Nasri – fosserò più duri, resistenti. È un disonesto, un truffatore. Gli ho detto di giocare e comportarsi da uomo, ma non è un vero uomo. In campo gli ho detto anche altre cose. È stato lui a venire verso di me, faccia a faccia, poi si è buttato a terra. Mi piacerebbe riaffrontarlo, ma ora penso solo alle partite rimanenti”. Queste le sue dichiarazioni a Marca e The Guardian.