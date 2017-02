Adil Rami, difensore del Siviglia ed ex giocatore del Milan, ha parlato a BeInSport del'interesse del Marsiglia nei suoi confronti: ''A volte penso al Marsiglia perché stanno iniziando a riprendersi, come sempre dipende tutto dal progetto. Ad oggi, e sono sincero, sarebbe complicato poter pensare ad un mio trasferimento perché sto molto bene a Siviglia. Abbiamo un'ottima reputazione in Europa quindi lasciare il Siviglia per il Marsiglia, anche se credo nel loro progetto, sarebbe difficile''.