Dopo le partite di ieri e di oggi, e in attesa del Monday Night tra Malaga e Real Sociedad, la 18esima giornata di Liga continua questa sera alle 20.45 con il posticipo del Sanchez Pizjuan tra Siviglia e Real Madrid, seconda contro prima, Sampaoli contro Zidane. Tre giorni dopo lo spettacolare 3-3 di Coppa del Re, è ancora andalusi contro Blancos. Dopo aver messo al sicuro la qualificazione ai quarti con il 3-0 di Madrid, all’andata, giovedì scorso le due squadre hanno dato vita ad uno spettacolare pareggio pirotecnico, con il primo gol in maglia biancorossa di Stevan Jovetic, appena arrivato dall’Inter, e con un contestato rigore di Sergio Ramos che, dopo essere stato insultato per tutta la partita perché ex, ha risposto esultando con il segno delle "orecchie", poi stigmatizzato dai dirigenti andalusi. In campionato, con una partita in meno rispetto alle rivali, la squadra campione del mondo guidata da Zinedine Zidane è al comando con 40 punti, frutto di 12 vittorie e 4 pareggi, che lo rendono ancora imbattuto. Il Siviglia può riportarsi al secondo posto, dopo essere stato superato dal Barcellona, vincente ieri contro il Las Palmas: vincere questa sfida per il team di Jorge Sampaoli vorrebbe dire portarsi provviosoriamente a -1 dai Blancos e fermare la loro serie utile di 40 partite. Nell’ultimo turno di campionato il Siviglia ha sbancato per 4-0 il campo della Real Sociedad e il Real ha travolto 5-0 il Granada. A livello di formazione, a parte l'assenza del lungodegente Bale, staranno fuori probabilmente anche Isco e James, non in ottime condizioni fisiche.



