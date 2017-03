L’allenatore del Siviglia, Jorge Sampaoli, compie gli anni proprio alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions. Il Siviglia incontra il Leicester, e il tecnico cerca la festa di compleanno perfetta per i suoi 57 anni, con un bel passaggio del turno.



QUESTIONE DI MENTALITA' - Intervenuto in conferenza pre partita ha dichiarato: “Classificarsi ai quarti sarebbe non solo un bel regalo per me, ma anche per il club, per i giocatori, per i tifosi e i dirigenti. Passare contro il Leicester è fondamentale, sarà un premio per tutti. È tutta questione di mentalità. Non possiamo permetterci prestazioni come quelle viste contro Lione e Juventus, non dobbiamo accontentarci pensando che basti segnare un gol per qualificarci, infatti con questa mentalità rischiamo di uscire. Dobbiamo scendere in campo determinati e chiudere il prima possibile la partita”.



CAMBIO DI PANCHINA - L’argentino troverà un Leicester diverso, e un allenatore diverso: “La notizia dell’esonero di Ranieri è stata una sorpresa vista l’importanza che ha avuto per il club, ne ha cambiato la storia. Shakespeare ha apportato grandi cambiamenti alla squadra, soprattutto sotto l’aspetto mentale e nella fiducia, ma non trovo molte differenze nel modo di giocare. Ha ereditato una situazione di confusione generale, e ora l'ha del tutto cambiata. La squadra inglese si trova in una condizione ottimale, diversa dall’andata. Vorranno dimostrare perché hanno vinto la Premier la scorsa stagione”.



FUTURO LONTANO DAL SIVIGLIA – “Prossima stagione in Premier? Non posso decidere io – conclude Sampaoli – dove sarò in futuro. Questo lo decidono i dirigenti del club. Ora sono concentrato su questo momento”.