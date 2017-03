Il tecnico del Siviglia Jorge Sampaoli ha parlato in conferenza stampa del suo futuro dopo la conclusione della stagione: "La mia permanenza dipende dagli obiettivi sportivi della squadra e dal club. Il Siviglia si sta guadagnando grande rispetto in giro per il mondo e bisogna mantenere questi livelli con una grande organizzazione sportiva. Bisogna vedere cosa intende fare il club con lo staff tecnico. Per adesso, però, parliamo solo di intenzioni, non c'è nulla di concreto e tra l'altro non c'è molto da pensare se non alla preparazione delle partite che ci aspettano. Dobbiamo chiarire quali sono i traguardi da centrare, come pianificare il futuro e se capiamo che possiamo continuare a dare soddisfazioni ai tifosi che ben venga".