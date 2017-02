L'allenatore del Siviglia, Jorge Sampaoli ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Leicester in Champions League: "La nostra miglior difesa è il possesso palla e abbiamo l'obbligo di provare a vincere, dobbiamo giocare come se non ci fosse una gara di ritorno. L'importante è mantenere il nostro modo di giocare, che è quello che ci fa sognare il passaggio del turno. Il Leicester può farci male, ma noi dobbiamo imporre il nostro gioco. E' vero che non se la passano bene in campionato, ma in Champions hanno vinto il girone e nella doppia sfida è un avversario molto pericoloso".



"Io al Barcellona? A noi interessa solo vivere il presente. Finché non ci sarà una valutazione del nostro presente, non prenderemo decisioni per il futuro. Ovviamente siamo lusingati, ma abbiamo davanti una partita che per noi è la più importante. Pensare ad altro sarebbe da irresponsabili perché abbiamo la possibilità di essere fra le 8 migliori squadre d'Europa".