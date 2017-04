Ancora una volta, migliore dei suoi. Provate a sfogliare le pagelle dell'Empoli in questa strana stagione che vede una salvezza vicina: Lukasz Skorupski ha tenuto in piedi una squadra intera in più di un'occasione, il rigore parato a San Siro in mezzo a tanti riflessi da portiere vero hanno confermato ancora una volta il suo valore. Il polacco ha talento, determinazione, personalità. E pure pararigori di altissimo livello. Non gli manca nulla per il grande salto, il suo futuro è nelle mani della Roma che ne detiene il cartellino fino al 2021. "Ma voglio giocare...", ha confessato Skorupski.



TRA ROMA E NAPOLI - Con l'addio di Szczesny, il club giallorosso vuole puntare su Alisson. In concorrenza con Skorupski o titolare fisso? Dipenderà anche dal nuovo allenatore, nel frattempo sul salvatore dell'Empoli è piombato il Napoli. Interessato, eccome, perché Skorupski risponde all'identikit tracciato da De Laurentiis. Le novità su questa pista di mercato nel nostro video.