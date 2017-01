O sono protagonista o non torno, questo il chiaro messaggio lanciato da Lukasz Skorupski alla Roma, che quest'anno lo ha ceduto in prestito all'Empoli. Il portiere polacco, intervistato ad Sportowefakty, ha parlato del proprio futuro: "Se il clubgiallorosso comprerà Szczesny allora il mio futuro non sarà a Roma e prenderò un'altra direzione. Voglio giocare, crescere e non tornare in panchina. Per qusto andrei in un club che mi darebbe più possibilità di giocare della Roma".



TORINO SI' - Skorupski poi apre nettamente a un possibile trasferimento al Torino: "In Italia è un club molto rispettabile, è una buona squadra. Ogni anno cresce, vuole giocare in Europa e ha ambizione: non mi dispiacerebbe giocare lì".