Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha fatto rientro nella sua Slovacchia per ritirare il riconoscimento di secondo miglior calciatore del 2017 del proprio Paese, alle spalle del centrocampista del Napoli e compagno di nazionale Marek Hamsik (terzo si è piazzato il centrocampista del Celta Vigo Slobotka, sondato durante il mese di gennaio, ndr). Tra i migliori centrali per il rendimento espresso anche nella Serie A di quest'anno e giocatore molto ambito sul mercato dalle big del calcio estero, l'ex sampdoriano ha utilizzato parole molto chiare per provare a tranquillizzare i tifosi dell'Inter. "Mi piace l'Inter, sono contento di essere qui. Sarebbe bello fare una carriera come quella di Hamsik al Napoli", ha dichiarato Skriniar alla stampa slovacca.



Parole di amore che ribadiscono la gratitudine nei confronti del club nerazzurro per averlo portato la scorsa estate in una piazza importante ma anche di fedeltà, nonostante Barcellona e Manchester City su tutte lo abbiano inserito da tempo nella lista dei desideri. Anche l'Inter saprà resistere alle maxi offerte in arrivo per lui?