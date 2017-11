Parole importanti, parole d'amore. A margine di un evento commerciale Milan Skriniar ha parlato del suo futuro a Mediaset Premium: "Il mercato non mi interessa, sono dell'Inter e il mio obiettivo è giocare per l'Inter. Voglio portarla a vincere, a me non interessa il Barcellona". Poi sulla sfida contro l'Atalanta: "Non sarà facile, lo sappiamo già. Ci siamo allenati insieme tutti solo oggi, saremo pronti. Dobbiamo dimenticare quanto è successo in nazionale, dobbiamo solo pensare all'Inter. La mia stagione? Sono molto contento, di quanto fatto, devo continuare così. Il nostro obiettivo è la Champions League? Sì, assolutamente. Gol? Spero di farne ancora".