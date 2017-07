L'Inter ha puntato fortemente su Milan Skriniar. I nerazzurri non hanno badato a spese per strappare il difensore alla Sampdoria, ma il suo ex allenatore, Adrian Gula, è sicuro che alla fine la società di corso Vittorio Emanuele non si pentirà dell'investimento. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport.



Adrian Gula, l’allenatore dello Zilina, il club slovacco che lo ha lanciato in prima squadra. «Quando sono arrivato era infortunato. Ma quando è guarito e ci ha mostrato la sua natura, il suo spirito, abbiamo capito che aveva qualità. Ci ha colpito la voglia di migliorarsi, di misurarsi con se stesso, di alzare il livello della preparazione. È cresciuto nell’accademia dello Zilina dal 2008, quando aveva 13 anni. Un anno di prestito nella piccola squadra del Ziaru nad Hronom e poi l’acquisto definitivo. Quando sono arrivato giocava da centrocampista centrale. Ma secondo noi non aveva prospettive lì. Decidemmo, in accordo con lui, di arretrarlo al centro della difesa perché ha sempre avuto una grande confidenza con la palla tra i piedi e una grande capacità di lettura della partita. Calcia da sempre bene le punizioni e per questo tirava anche i rigori. Sono fiducioso che lui possa fare bene all’Inter. Se fossi in Spalletti non avrei dubbi a schierarlo titolare. Non è stato un azzardo puntare su di lui. Spero che quando gli verrà offerta la possibilità di giocare, la sappia sfruttare».