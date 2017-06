La trattativa che dovrebbe portare Milan Skriniar dalla Sampdoria all'Inter procede spedita, nonostante il persistere di qualche dubbio legato alla valutazione del giocatore. La forbice tra l'offerta dei nerazzurri e la richiesta dei blucerchiati esiste ancora, e i club stanno lavorando per limare i dettagli e ridurre la distanza. Il gap si può colmare, ma servirà la volontà di entrambe le parti in causa.



Ausilio e Sabatini però devono anche guardarsi dalla concorrenza estera per il centrale ex Zilina. A confermarlo è lo stesso agente di Skriniar, Karol Csonto, ai microfoni di Sports.sk: "Non c'è nulla di nuovo per il momento, anche se probabilmente venerdì sapremo qualcosa in più. Ci sono anche possibilità diverse: oltre all'Inter sono in corsa società di Liga e Premier League".



Forse si tratta solo del gioco delle parti, va detto però che per Skriniar si erano mosse numerose società già a campionato in corso. Il nome dello slovacco è stato appuntato con frequenza sui taccuini dei tanti osservatori transitati dal Ferraris per le ultime gare stagionali, ma nonostante ciò l'Inter non sembra intenzionata a lasciarsi sfuggire il giocatore classe 1995, e lavora a ritmo serrato per chiudere l'operazione.