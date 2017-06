Milan Skriniar è sempre più vicino all'Inter, presto nuovo incontro tra i dirigenti nerazzurri e la Sampdoria per limare gli ultimi dettagli ma intanto il difensore si 'nasconde'. Intervistato dall'emittente slovacca TA3, Skriniar ha risposto così a domanda sugli sviluppi nella trattativa sull'Inter: "Io non so niente a riguardo. Con il mio agente non ho parlato di nulla se non dell'Europeo Under 21 con la Slovacchia".