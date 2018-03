Intervenuto ai microfoni di Premium, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, parla della sfida contro la Sampdoria e spiega come ai nerazzurri manchi da troppo tempo una vittoria in trasferta. Non manca la chiosa finale sul mercato.



“Contro la Samp dovremo dare il massimo. Per me sarà una gara straordinaria, è sempre così quando affronti la tua ex squadra. Siamo l'Inter e dobbiamo vincere, è passato tanto tempo dall'ultima vittoria in trasferta e il nostro obiettivo è la qualificazione alla Champions League. La partita contro il Napoli? contro di loro non è mai facile, hanno avuto sempre loro la palla però abbiamo fatto qualche buon contropiede e abbiamo avuto delle occasioni, ma dobbiamo dare tutti di più. Le parole del mister servono per stimolarci, dare sempre di più e stare concentrati per tutta la gara. Mercato? Sono felice qui all'Inter. De Vrij? L'ho visto come un giocatore forte, ci ho giocato contro e pure lui ha dimostrato di avere delle grandi qualità, sicuramente ci darebbe una mano".