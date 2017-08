La questione Patrik Schick per la Sampdoria si avvia ormai alla conclusione. Nel fitto triangolo fatto di contatti, telefonate e messaggi che ormai caratterizza la vicenda, durante la giornata di ieri si sono registrati nuovi sviluppi e alcuni passi avanti. La Roma ha pranzato a Montecarlo con l'entourage di Shick per provare a convincere gli agenti del ceco. Paska e Satin si sono visti recapitare da Monchi e Baldissoni una succulenta offerta per quanto riguarda l'ingaggio del giocatore: 2,5 milioni di euro all'anno per 5 anni, ossia quanto offriva l'Inter. Il messaggio lanciato dal club capitolino è chiaro: pareggiata l'offerta nerazzurra, i dirigenti si attendono una risposta entro il week end, per poi eventualmente virare su un altro obiettivo. Anche l'offerta alla Samp è piuttosto corposa. Si tratta di 40 milioni in 5 anni, 6 subito per il prestito, 13 la prossima stagione, 21 nelle tre successive.



MESSAGGI - L'asta per Schick si combatte anche anche a colpi di... sms. Il primo era stato di Totti, che poi ha scherzato sul messaggio inviato al numero 14 blucerchiato ("Si, gli ho scritto e mi ha risposto, ma lo ha fatto in inglese quindi non ho capito se ha detto sì o no" ha detto l'ex numero 10). Ieri invece l'Inter avrebbe replicato facendo scendere in campo anche Skriniar, compagno di Schick durante la scorsa stagione in blucerchiato. Anche il centrale slovacco avrebbe contattato l'attaccante, per decantare le qualità dell'ambiente nerazzurro e per convincerlo ad accettare la proposta di Sabatini. Il dirigente peraltro si fa forte della preferenza del giocatore, che sembra ancora pendere leggermente verso Milano. Secondo Il Secolo XIX Sabatini avrebbe anche fatto intuire a Schick che nelle prossime ore uno tra Ranocchia, Jovetic e Brozovic potrebbe lasciare l'Inter. E a quel punto le casse nerazzurre disporrebbero della disponibilità necessaria per pareggiare le tempistiche della Roma.