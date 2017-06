La Champions League torna a Sky. Come riporta l'agenzia Radiocor, infatti, l'Uefa ha preferito l'offerta dell'azienda Murdoch rispetto a quella presentata da Mediaset e le parti stanno lavorando alla definizione del contratto. Sky, che avrebbe messo sul piatto più di 200 milioni di euro a stagione, tornerà dunque a trasmettere sulla sua piattaforma le partite del principale torneo per club europeo a partire dalla stagione 2018 (con la nuova formula delle 4 squadre italiane partecipanti) e per il successivo triennio. La prossima edizione della Champions sarà ancora trasmessa da Premium.



C'E' LA RAI? - La scelta di assegnare a Sky le licenze per i tre tornei di Champions League 2018-19, 2019-20 e 2020-21 apre il dibattito sulla trasmissione delle partite in chiaro, con la Rai che resta favorita.