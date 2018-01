Antenne paraboliche addio: Sky vuole trasmettere tutti i programmi online in streaming. Per abbassare i costi, rispondendo così alla crescita di realtà concorrenti come Netflix e Amazon Video. Secondo la Bbc, l'Italia sarà il primo Paese a sperimentare questa svolta nel mondo della pay tv, seguita da Austria e Gran Bretagna. Già ora i contenuti sono disponibili sul web con SkyGo e NowTv. In ogni caso Sky non smetterà di trasmettere via satellite e sarà sempre necessario un decoder per vedere i canali del pacchetto.



BANDA LARGA - Il problema è che la banda larga per internet non è sviluppata su tutto il territorio nazionale. Il premier uscente Gentiloni aveva annunciato la costituzione di una cabina di regia con Governo, Regioni e imprese per affrontare la questione degli investimenti necessari alla diffusione della banda larga in tutto il Paese, ma il progetto non ha avuto seguito. Oltre alla mappatura della banda larga di Telecom Italia, esisteva la banca dati dell'associazione Anti Digital Divide, alimentata direttamente dagli utenti, ma il progetto è stato chiuso quasi 6 anni fa dopo 8 anni di attività.



DIRITTI TV - Intanto sono ore decisive per i diritti tv della Serie A. Dopo le offerte al ribasso scoperte lunedì nelle buste, le trattative private fra Lega e Infront con Sky e Mediaset sono proseguite nella notte. Il termine per presentare offerte riformulate è stato spostato alle 12 di oggi: l'obiettivo è raggiungere la quota minima di 950 milioni. Se Sky e Mediaset non rilanceranno, ci sono due le alternative: l'apertura della busta dell'intermediario indipendente, Mediapro (disposta a investire 990 milioni) che sta già studiando la formula per implementare il canale della Lega, usando Mediaset come piattaforma distributiva, o addirittura un terzo bando.