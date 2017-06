La fumata bianca tanto attesa è arrivata: Wesley Sneijder alla Sampdoria adesso si può davvero fare. E mentre il Doria si è preso qualche giorno di tempo per riflettere sull'operazione, filtrano ulteriori particolari sull'incontro di ieri tra Romei e l'agente del calciatore.



La meta blucerchiata ha riscosso il totale e assoluto consenso di Sneijder. Che era collegato via telefonica da Ibizia, mentre a Roma erano presenti, oltre al suo procuratore Albers e all'avvocato Romei, anche l'altro agente Pagani e il consulente Ruggeri. Segno evidente che la volontà di chiudere è forte e coinvolge tutte le parti in causa. Secondo Il Secolo XIX lo stesso Albers avrebbe sottolineato a Romei che "Wesley vuole la Samp, al momento è la sua priorità tra le tante soluzioni prospettategli dall'estero". Tanto è vero che per vestire il blucerchiato il trequartista olandese sarebbe pronto a rescindere a sue spese con il Galatasaray (ha ancora un anno di contratto) per poi dimezzarsi l'ingaggio. Non solo, Sneijder pare disposto a raggiungere la cifra inserendo nel contratto una base piuttosto bassa e tanti bonus, così da non gravare sulle casse doriane. Segno evidente di quanto l'olandese tenga al Mondiale 2018.



Romei si è preso qualche giorno per parlarne con il resto della dirigenza. Giampaolo in realtà avrebbe già dato il suo assenso, felice per l'apporto qualitativo di Sneijder che oltretutto viene reputato universalmente un professionista esemplare. Più dubbiosi invece Osti e Pradè, a causa della futura convivenza con Ilicic e anche per gli equilibri interni dello spogliatoio. Ma la palla, adesso, passa alla Samp. Sneijder ha fatto tutto il possibile per vestire il blucerchiato, ora sta a Corte Lambruschini decidere se chiudere o meno l'operazione.



Intanto il Galatasaray ha già preso il suo sostituto: Belhanda. Questa mattina ci sono le visite mediche con la Sampdoria per il terzino sinistro Murru (Cagliari) e l'attaccante Caprari, arrivato dal Pescara via Inter come parziale contropartita tecnica per il difensore Skriniar.