La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Lega Pro. Il colpo del giorno porta la firma del neopromosso Mestre che ingaggia il fantasista brasiliano Sodinha (Mantova). In arrivo anche Ayoub (Entella) e Rubbo (Altovicentino), il prossimo obiettivo sarà Neto Pereira (Padova).



Punta a ritornare immediatamente in Serie B il Trapani che tratta Tomei (Pordenone), Checchin (Verona, era a Prato), Caccavallo (Venezia) e Maldonado (Arzignano, piace anche a Parma e Pordenone). Il Renate, sfumato l’attaccante Foggia (Melfi), piazza tre acquisti: ecco dall’Inter Di Gregorio e Mattioli, preso anche Ungaro (Santarcangelo). Emerson (Livorno) va alla FeralpiSalò. Bis del Bassano con Falcone (Sampdoria) e Botta (Reggina). Facchin (Venezia) a un passo dal Pordenone. Padova e Reggiana lavorano allo scambio di punte Altinier-Marchi. Serafini (Pavia) nel mirino del Ravenna. Crisanto (Roma) è vicino al Siena che duella col Monopoli per Paolucci (Ancona). Gabrielloni (Cavese) firma per il Bisceglie. Il Lecce punta Neglia (Viterbese). Sapucci (Rimini) e Magnani (Lumezzane) sono vicini al Monopoli. Infine, il Cosenza va in pressing su Di Piazza (Foggia).