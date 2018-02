Idolo in casa propria. E' il sogno che alimenta la fame di pallone di un bambino, è il fuoco che fa bruciare la passione di un adolescente. Quando da tifoso, sugli spalti, guardi il campo e pensi: "Chissà, un giorno...". E poi quel giorno arriva: il debutto, a casa tua, tra la tua gente, trai i tuoi amici, in mezzo al pubblico di cui facevi parte fino a poco prima. Tutto in famiglia. E non c'è niente di più bello. E' capitato a Totti a Roma, lo abbiamo visto con Gerrard a Liverpool. E il numero 8 dei Reds, Stevie G, è l'idolo, da sempre, di Giulio Maggiore, aquilotto dello Spezia, ligure e decisivo, a 19 anni, nel derby, sempre più sentito, con l'Entella.



FUGA DAL MILAN - Classe '98, alla seconda stagione in B, una carriera, giovane, con una sola maglia. 2 assist, 2 reti, tanti minuti, tanti chilometri per questo centrocampista ligure di 184cm. E pensare che nel suo passato poteva esserci il Milan. Già, perché a 14 anni lascia a casa per i Giovanissimi Nazionali rossoneri, dove, almeno nelle idee, doveva dividersi il centrocampo con Manuel Locatelli. Poi, dopo pochi giorni di ritiro, un infortunio e la nostalgia di casa fanno la differenza: ciao Milan, torno a La Spezia. Scelta ponderata e ripagata: idolo a casa sua.



IL NO ALL'ITALIA - Ragazzo con la testa sulle spalle. Ragazzo che, in estate, ha detto no a Evani all'Italia Under 20 per il Mondiale di categoria: niente Corea, c'è la maturità. Già, la maturità. Fa niente se Orsolini, Plizzari, Vido e compagni sono arrivati terzi, ci sono cose che, almeno per Maggiore, vengono prima: "Ho alcune insufficienze da recuperare, andare al Mondiale voleva dire buttare via un anno". Diploma di liceo scientifico portato a casa, e ora la Facoltà di Scienze delle Comunicazione da affrontare, senza paura. Come la Serie B, dura come non mai. Un po' meno per chi ha deciso, di testa sua, di crescere in casa.



