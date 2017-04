Una vittoria convincente, che fa sognare in grande. Lariscrive la storia e dopo il 3-0 rifilato alnella gara di andata dei questi di finale di Champions League viaggia a ritmo serrato verso un record che in Italia appartiene soltanto agli storici rivaliNel 2010 l'Inter di Mourinhorealizzando, per primi e unici in Italia, quello che i tifosi nerazzurri chiamanoviaggiando già spedita verso il sesto scudetto consecutivo, essendo già in finale di Coppa Italia e avendo già un piede e mezzo nelle semifinali di Champions.Partendo dalla sfida vinta di Champions contro il, che collega direttamente proprio(l'Inter affrontò i blaugrana in semifinale), si notano tanti punti di contatto fra la squadra allenata dae quella odierna diA partire da un possesso palla bassissimo, tre linee compatte in fase difensiva abbinate ad una pressione a tutto campo incredibile come la capacità di ripartire velocemente in contropiede., un trequartista atipico, e una difesa che può contare su un portiere super.Abbiamo scelto di giocare con voiper stabilire chi è più forte fra i giocatori dell'Inter 2010 e della Juventus di oggi.per capire quale delle due formazioni è la più forte in assoluto.Julio Cesar BuffonMaicon Dani AlvesLucio BonucciSamuel ChielliniZanetti Alex SandroCambiasso PjanicThiago Motta KhediraPandev CuadradoSneijder DybalaEto'o MandzukicMilito​ Higuain