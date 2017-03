Zlatan Ibrahimovic è sbarcato a Manchester soltanto l'estate scorsa. Eppure c'è chi spera di poterlo far sbarcare oltreoceano al più presto.



La BBC riporta che i Galaxy sono pronti a offrire lo stipendio più alto di tutta la MLS per portarlo a Los Angeles. Il calciatore più pagato al momento è Kakà, che a Orlando percepisce poco meno di 7 milioni di euro all'anno, mentre Steven Gerrard veniva pagato un milione in meno dagli stessi Galaxy prima di ritirarsi.



L'impatto di Ibrahimovic, secondo la dirigenza dei Galaxy, potrebbe essere simile a quello di David Beckham nel 2007, quando arrivò dal Real Madrid. I vincitori di tre degli ultimi sei titoli di MLS sperano di poter mettere le mani sullo svedese durante la finestra di mercato di luglio. Per vedere se il sogno diventerà realtà non resta che aspettare l'estate.