Al Ferraris domenica per Sampdoria-Cagliari c'era un ospite d'onore in tribuna. E' un personaggio che qualcuno, nel mondo del calcio, ricorderà in maniera piuttosto nitida: si tratta di un certo Sol Campbell, di professione ex difensore dell'Arsenal e della Nazionale di Sua Maestà.



Cosa ci faceva a Genova? Risponde lo stesso Campbell, prodigo di elogi nei confronti dei blucerchiati: "Mi ha invitato un amico, perchè amo il calcio italiano. Penso che i tifosi della Sampdoria siano meravigliosi e pieni di passione. Ho sempre avuto un certo feeling con il calcio italiano, mi piace. Non so se un giorno lavorerò in Italia, chi può dirlo? Conosco Gianluca Vialli ovviamente, era fantastico, e andando indietro nel tempo ricordo anche David Platt".



Venendo al presente, la squadra di Ferrero ha impressionato Campbell: "La Sampdoria è una squadra ottima, con una grande storia e un bellissimo tifo. E' una società davvero ben organizzata. Differenza tra la Serie A e la Premier? Credo che si possa dire che siano i soldi. Ma in quanto a tecnica e passione, il campionato italiano è sempre di alto livello. Penso anche che il calcio italiano sia più tattico rispetto a quello inglese, e io preferisco le partite tattiche, in particolare per quanto riguarda la difesa".



I nomi da appuntare sul taccuino sono i soliti: "E' la prima volta che vedo la Sampdoria dal vivo, ma posso dire che l'attaccante, Muriel, è strepitoso. Torreira è piccolo, ma lotta su ogni pallone. E poi c'è anche Viviano, che era all'Arsenal, e che ha tenuto la Sampdoria in partita con due grandi parate. Mi sono divertito oggi, penso che la Sampdoria sia davvero una buona squadra, e l'allenatore Giampaolo è davvero incredibile".



"Ora io ho un incarico come assistente dell'allenatore di Trinidad e Tobago in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale" conclude Campbell a Samp TV. "Cominceremo il 10 marzo con le partite contro Messico e Panama per Russia 2018, E' il mio primo lavoro di questo genere".