Campione d'inghilterra U21, Campione d'Europa U17, Campione d'Europa U19 e Campione del Mondo U20. Non stiamo parlando di Gerrard, nè di Beckham e neanche di Rooney, bensì di Dominic Solanke, attaccante inglese classe '97. Una vera e proprio stella nascente del calcio d'oltremanica e d'Europa. Rapido, fisico possente, carismatico, dotato di un ottimo piede destro e di un'ottima visione di gioco, un perfetto mix tra Rushford e Sturridge e da molti paragonato al primo Fernando Torres, soprattutto per la capacità di esplodere negli ultimi venti metri.



SPONSOR MOU - Il primo a lanciarlo nel calcio che conta fu lo Special One che, nella stagione 2014/2015, nel match di Champions League contro il Maribor, vinto dai Blues 6-0, decise di spedire in campo questo ragazzo, che diventò il più giovane calciatore della storia dei Blues ad esordire in Europa. Solanke è stato fin dall'inizio il pupillo di Mourinho che, oltre a blindarlo al Chelsea togliendolo dal mercato, dichiarò "Diventerà un grandissimo giocatore. Ha personalità e stiamo lavorando a stretto contatto con lui. Se non dovesse arrivare in Nazionale in pochi anni, dovrei solo che incolpare me stesso".



INTRECCI DI MERCATO - Nella stessa stagione, Mohamed Salah venne ceduto in prestito alla Fiorentina, con la quale segnò 9 gol tra Campionato, Coppa Italia ed Europa League. A fine stagione il club dei Della Valle procede per il riscatto del giocatore, ma il club londinese ha già trovato un accordo di massima con la Roma. La Fiorentina prova in tutti i modi a bloccare l'operazione, ma invano. I Blues, per risarcire il "danno" creato, propongono quindi ai viola una serie di giovani, tra cui Solanke. Il giocatore però finisce in prestito in Olanda, al Vitesse, da sempre culla di giovani campioni e campo perfetto per far maturare i grandi talenti, terminando la stagione con 7 reti in 25 presenze.



NUOVA AVVENTURA - Ora che Conte si è "liberato" di Diego Costa, Solanke sarebbe un ottimo colpo, soprattutto in previsione futura, se non fosse che dal 1 luglio diventerà un giocatore del Liverpool. Già perchè Klopp, allenatore che sa come trattare e valorizzare i giovani, si è mosso in anticipo ed il 30 maggio è riuscito a convincere il giocatore ed il Chelsea, approfittando anche della scadenza del suo contratto. Dopo essersi preso il mondo, Solanke è pronto a lasciare il segno in Premier League.