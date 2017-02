Franco Soldati, presidente dell’Udinese, a Lady Radio parla dei Della Valle: ‘Stanno facendo investimenti importanti, cercando di costruire una squadra del futuro. Penso che certe critiche nei loro confronti non siano state giuste. Fare l'imprenditore nel calcio non ti porta dei guadagni. Avete la fortuna di avere una famiglia molto ricca come quella dei Della Valle. Stanno lavorando per il futuro in maniera molto professionale’.