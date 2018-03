Ottime notizie per il Bayern Monaco e per la nazionale tedesca: Manuel Neuer ha ripreso ad allenarsi oggi al centro sportivo di Sabener Strasse, a 7 mesi dalla frattura al quinto metatarso del piede sinistro che lo ha tenuto lontano dai campi sino ad oggi. Soltanto pochi giorni fa, il portiere classe '86 aveva lanciato l'allarme sulle sue condizioni fisiche: "Non so quando tornerò in campo, non voglio correre il rischio di compromettere la mia carriera".