Asado, come accade spesso, all'interno del Centro Sportivo della Fiorentina, un'usanza introdotta fin dai tempi della Viola spagnoleggiante di Vincenzo Montella. E anche oggi, dopo la seduta di allenamento aperta alla stampa, i giocatori si sono concessi una mangiata di gruppo, come testimoniato dalla foto pubblicata da Maximiliano Olivera - uno dei sudamericani - su Instagram. Allenamenti ma non solo in vista della gara contro il Benevento per la squadra di Stefano Pioli.