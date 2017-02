Come sempre, precisiamo che

DA ANCONETANI A ROZZI - Romeo Anconetani, il Presidentissimo del Pisa dal '78 al '94, che

DA MATARRESE A GAUCCI - In tempi recenti Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ed Enrico Preziosi, numero 1 a Genoa, tra allenatori e mercati rivoluzionari hanno dato di che parlare. Come Cellino a Cagliari, il presidente rock. Leggendari, poi, Vincenzo Matarrese e Luciano Gaucci, a capo di Bari e Perugia: al di là del loro lavoro sul campo, indimenticabile il diverbio al termine di un Perugia-Bari terminata 2-1 per i Galletti con i gol di Masinga e Anderson, di Ibou Ba la rete del Grifone. Ecco, lì la telecamere c'era, e non era un film.



I 10 PRESIDENTI DI PROVINCIA

. Massima, storica, di, il presidente del, che prende vita, e resta immortale, grazie all'interpretazione di Alberto Sordi, del quale oggi si ricorda la scomparsa . Allenatori esotici (lo Stregone José, tecnico italoperuviano), esoneri, crisi societarie, invasioni di campo per litigare con l'arbitro e acquisti sbagliati, come quel Cestino, centravanti di professione. Cinema e non realtà? Beh, la Serie A ha regalato presidenti e proprietari storici, degni di un posto impresso su pellicole cinematografiche. In onore di Benito Fornaciari,in 4 stagioni porta il club toscano dalla C alla Serie A; Costantino, altro Presidentissimo, adportò Liam Brady, Dirceu, Walter Junior Casagrande e Oliver, diventando un icona del calcio provinciale, anche di stile con le sue calze rosse; Antonio, presidente dell'dal '75 all'82, protagonista di strafalcioni linguistici e nemico dei giocatori tatuati e "capelloni": personaggi diversi, ma simboli di un calcio di provincia che sembra essere sparito. Da ricordare anche Pasqualee il, conin panchina tra fine anni '80 e inizio anni '90, e Angelo"Manca amalgama? Ditemi dove gioca che lo compra".@AngeTaglieri88