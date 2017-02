Dopo aver rifiutato di andare in Cina, aver detto no in passato ad Arsenal e Roma e aver annunciato di voler chiudere la propria carriera con la Fiorentina, Borja Valero rischia di non poter esaudire il suo desiderio. Il Tirreno inserisce lo spagnolo in un elenco di 'senatori' della squadra che rischiano il taglio a fine stagione. Con l'ex Villarreal ci sono anche Gonzalo Rodriguez, in scadenza di contratto, Badelj e Tatarusanu che sembrano ormai senza stimoli.