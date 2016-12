Guardandolo in campo non lo direbbe nessuno.



Eppure i numeri non mentono e dicono che il Genoa è la seconda squadra che corre meno in tutta la Serie A.



Secondo i dati raccolti ed elaborati dalla Lega Calcio nelle prime 18 gare di campionato, i rossoblu di Ivan Juric sono con 104,042 chilometri di media a partita al diciannovesimo posto della classifica della distanza percorsa in campo. Un dato davvero sorprendente per un collettivo che fa dell'intensità e dell'aggressione sul portatore di palla avversario uno dei suoi punti di forza.

Evidentemente il Genoa corre poco ma bene.



C'è comunque un dato che conforta i rossoblu. Peggio di loro hanno infatti fatto i cugini della Sampdoria, la cui media a gara è di circa mezzo chilometro in meno.