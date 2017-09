Ieri Paulo Dybala ha segnato a lui la rete del 3 a 0 della Juventus ma fino a pochi anni fa l’argentino della Juventus e Stefano Sorrentino erano compagni di squadra al Palermo. L’estremo difensore del Chievo ha commentato a Premium Sport la prestazione de La Joya: “Sarebbe stato meglio vedere Dybala 90 minuti a fare riscaldamento, so molto bene le sue caratteristiche e non mi stupisce tutto quello che sta facendo, abbiamo giocato insieme per due anni e mezzo, parecchie volte in allenamento ho provato a prendere qualche suo tiro, ha ampi margini di miglioramento, da anni gli dico che ha tutte le carte in regola per vincere il Pallone d’Oro, mi auguro solo che ci riesca e mi inviti alla festa. Se ti punta così diventa complicato riuscire a prendere il tempo".